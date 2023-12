A Catania un bus porta in giro il Natale e il circo. Amts: «Clima di festa per rafforzare la mobilità sostenibile»

A Catania la mobilità sostenibile incontra l’arte, lo spettacolo e l’intrattenimento in chiave natalizia. Dalla collaborazione tra l’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania Spa (Amts) e il Comune, come da tradizione, prendono il via una serie di iniziative dedicate alle festività di Natale. Protagonista per le strade del capoluogo etneo sarà il Christmas Circ…Bus: una vettura di Amts con addobbi e decorazioni natalizie che andrà a portare, di quartiere in quartiere, esibizioni itineranti di artisti di strada e spettacoli per grandi e bambini. Ad animare le vie e le piazze della città di Catania, fino al 23 dicembre, a bordo dell’autobus sarà il mondo del circo con giocolieri e circensi che coinvolgeranno anche gli alunni di alcune scuole.

«Insieme all’amministrazione comunale, anche per il 2023, abbiamo voluto rafforzare il nostro concetto di fruibilità sostenibile della città – dichiara l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia – attraverso agevolazioni che possano invogliare cittadini e turisti a utilizzare di più i mezzi pubblici e i parcheggi scambiatori. Senza dimenticare – ha aggiunto – l’aria di festa e di spensieratezza che caratterizza questi giorni con spettacoli per grandi e per bambini in diverse zone del capoluogo». «Piccoli gesti – come li ha definiti il dirigente dell’area mobilità di Amts Antonio Condorelli – che ci fanno compiere grandi passi avanti, contribuendo a migliorare l’ambiente e vivendo in serenità i giorni di festa». Che lo saranno ancora di più con gli spettacoli itineranti «dedicati all’arte e con numerosi e bravi artisti di strada che daranno forma allo spirito di gioia di questi giorni», ribadisce Rosario Laudani, il dirigente dell’area amministrazione di Amts.

Saranno tanti artisti a trasportare il Natale in giro per la città a bordo del Christmas Circ…Bus di Amts. La clownerie di Aporia coinvolgerà anche gli spettatori nella trasformazione di attrezzi di giocoleria in forme imprevedibili (in piazza Federico di Svevia il 16 e in piazza San Marco il 22). La mostra di mostri di Criptozoo animerà piazza San Pio X il 21 dicembre con animali leggendari e creature aliene che danzeranno in uno spettacolo di marionette a fili. Sabato 23 dicembre in piazza Università andrà in scena Stop! Ramingo solo show di Marco Ramingo Privitera, uno spettacolo teatro di strada ed equilibrismo comico. A portare in giro per Catania l’incanto delle bolle di sapone sarà la Compagnia circo storto con la maga Soemia che sarà in grado di trasformarle in un tappeto di stelle, di farle danzare al ritmo di musica o di farci scomparire dentro uno spettatore. Gli appuntamenti sono per il 15 dicembre in piazza Madre Teresa di Calcutta, il 17 in piazza Mazzini e il 20 nel piazzale di via Gioviale. Venerdì 22 dicembre in piazza Mazzini, invece, sarà la volta di Daniele Sardella in Ludovico dimezzato, uno spettacolo di circo di strada in ambientazione medievale.

Clicca qui per consultare l’intero calendario degli eventi.