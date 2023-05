Catania Book Festival, tutti gli eventi della seconda giornata: da Bastianich a Ligabue

Per la seconda giornata del Catania Book Festival c’è attesa per Il grande racconto del vino italiano con Joe Bastianich e Tiziano Gaia (sala Minerva ore 20), il libro che tratta l’universo affascinante del buon bere ricco di storie, tradizioni secolari, esperienze, passioni ed emozioni, con l’intento di essere «un invito al viaggio nell’incanto del vino italiano». Con Parla bene, pensa bene di Beatrice Cristalli (sala Nettuno ore 12) si affronta un tema molto caro ai giovani, ma necessario soprattutto a chi non si muove con agilità sui nuovi linguaggi che riguardano gli orientamenti sessuali le espressioni e i ruoli di genere. La cattura del super latitante di Cosa nostra e capo della famiglia dei corleonesi, verrà invece analizzata dal giornalista Gaetano Pecoraro insieme al magistrato Massimo Russo e al giornalista di MeridioNews Dario De Luca. Pecoraro è autore di Il male non è qui. Matteo Messina Denaro (sala Nettuno ore 15) .

Spazio anche alla spiritualità con Profondo come il mare, leggero come il cielo di Gianluca Gotto (sala Minerva ore 15), e alla narrativa che sa parlare d’amore con La luna blu. Il percorso inverso dei sogni di Massimo Bisotti (sala Minerva ore 18,45). In Sala Nettuno alle 17,30 sarà la volta di Doppelgänger con Walter Petrone, in arte Wallie, l’illustratore e fumettista che ha illustrato il tema del festival di quest’anno, L’attesa. Il libro è una graphic novel che racconta le angosce esistenziali dei trentenni italiani. A moderare il dibattito sarà la giornalista di MeridioNews Marta Silvestre. Alle 18.45 con Al cuore dell’Italia di Giulia Pompili e Valerio Valentini, che insieme hanno osservato il sovranismo italiano di questi anni e il suo impatto sulle politiche internazionali. Alle 20 Salutami tuo fratello di Marco Ligabue, chiuderà la giornata con 33 cronache che hanno come filo conduttore la musica, in tutte le sue sfaccettature, conosciute e inedite.