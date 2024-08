Catania: resta senza benzina, la polizia si ferma per aiutarlo ma l’auto è rubata

Era fermo lungo la tangenziale di Catania, con le doppie frecce accese e la benzina totalmente esaurita. Un 39enne catanese, alla vista della pattuglia della polizia stradale, ha finto di aspettare un amico, per ricaricare il serbatoio del veicolo.

Insospettiti, gli agenti hanno sottoposto l’uomo a un controllo durante il quale è emerso che l’auto era stata rubata qualche giorno prima. Il 39enne, con precedenti in materia di stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per ricettazione e sanzionato per avere guidato senza la patente. L’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.