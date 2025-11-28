Catania, dall’autostop al tentato furto dell’auto: conducente minacciato con una pistola da due minori

28/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una richiesta di autostop da parte di due ragazzini, finita in un tentato furto a un’automobilista di Catania. Che pensava di dare una mano e, invece, si è visto puntare contro una pistola, poi risultata a salve. La disavventura dell’uomo è finita con l’arresto di quattro minorenni etnei due 16enni e due 17enni – compiuta dalla polizia con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. I poliziotti hanno notato due giovani sfrecciare a bordo di uno scooter al centro di Catania. Inseguiti e bloccati, hanno così accertato che il mezzo era stato rubato. Durante le verifiche, arriva la segnalazione di una tentata rapina a un automobilista nella stessa zona, compiuta da quattro giovani, di cui due proprio a bordo di uno scooter.

Insospettiti dalla coincidenza, gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ricostruendo il tentato furto per le strade di Catania e integrando la storia dell’autostop dal racconto della vittima. L’uomo, ha raccontato ai poliziotti, avrebbe dato un passaggio a due giovani. Quando, durante il tragitto, uno di loro gli avrebbe puntato contro una pistola, dicendo di consegnargli la macchina, mentre l’altro ragazzo, dal sedile posteriore, l’avrebbe colpito. In quel momento, sarebbero arrivati gli altri due complici, a bordo dello scooter, a sbarrare la strada al conducente, costringendolo a scendere dall’auto. Non trovando le chiavi dell’auto – che l’uomo, scendendo, aveva portato con sé – i rapinatori avrebbero rovistato all’interno del mezzo, alla ricerca di oggetti da rubare. Per poi scappare tutti e quattro in direzioni diverse.

Fino al fermo dei due in scooter, appunto. Portati per gli accertamenti presso gli uffici di polizia, dove si sono poi presentati anche i due ragazzi a piedi, alla ricerca dei complici. Rintracciati, intanto, anche il proprietario dello scooter rubato e la pistola usata per minaccia l’automobilista: una riproduzione a salve, che i due avevano abbandonato dentro al vano di una pompa antincendio. I quattro arrestati sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze