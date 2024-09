A Catania un’auto è stata distrutta da un incendio sul viale Mediterraneo

A Catania un incendio ha distrutto un’auto sul viale Mediterraneo. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile ha preso fuoco sul Viale, diramazione dell’autostrada A18, sulla corsia in direzione di San Gregorio Etneo. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, che hanno messo l’area in sicurezza. L’autista è riuscito a mettersi salvo prima che le fiamme si sviluppassero e coinvolgessero l’intero veicolo. Sul posto personale medico del 118 e agenti della polizia stradale. Lunghe code si sono verificate sul viale Mediterraneo, la cui corsia verso l’autostrada A18 e San Gregorio è rimasta chiusa fino a quando non sono state ripristinate le ordinarie condizioni di viabilità.