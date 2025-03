Catania, sequestrati 22mila tra auricolari bluetooth e smartwatch falsi

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Oltre 22mila tra auricolari e smartwatch contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania. Gli oggetti riproducevano fedelmente i modelli registrati Airpods, Earpods e Apple Watch di Apple, Jbl e Samsung. I militari hanno sequestrato anche centinaia di articoli con false firme di noti brand, tra cui occhiali da sole RayBan e orologi Casio, ma anche giocattoli contraffatti, come Surprise Lol, peluche Bing, portachiavi Lilo & Stitch, Nike, Super Mario e Mickey Mouse. Ulteriori controlli hanno permesso di rilevare che la titolare dell’attività commerciale, una donna di origine cinese, era in Italia in maniera irregolare, perché il suo permesso di soggiorno era scaduto. I prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro penale e la responsabile è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per l’introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi, usurpazione dei titoli di proprietà industriale e ricettazione e per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.