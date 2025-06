Catania: arrestato baby pusher con clienti selezionati e droga su ordinazione

Aveva organizzato una vendita di droga a clientela selezionata, al riparo da occhi indiscreti e solo su ordinazione, il 17enne arrestato in flagranza dai carabinieri di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri avevano saputo dell’esistenza di una piazza di spaccio nei pressi di piazza Aristotele, nel popoloso quartiere di Villaggio Sant’Agata. Le indagini hanno fatto emergere il modus operandi dello spacciatore, che riceveva le ordinazioni di droga telefonicamente, per poi concordare un appuntamento per la cessione e limitare, in tal modo, la propria presenza in strada e, di conseguenza, il rischio di imbattersi in un occasionale controllo da parte delle forze dell’ordine.

Il blitz è scattato quando i carabinieri hanno notato il 17enne arrivare in sella a uno scooter, avvicinarsi a un altro ragazzo e cedergli un piccolo involucro in cambio di una banconota. Alla vista dei militari il baby pusher ha tentato di nascondersi nel bagno di un vicino bar per disfarsi della droga, ma è stato immediatamente bloccato. Per il 17enne è scattato l’arresto ed è stato condotto nel centro di prima accoglienza di via Franchetti.