In esito ad attività investigativa coordinata da queste Procure, oltre 100 carabinieri di Catania hanno dato oggi esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale etneo relativa a 35 persone così articolata: 17 ordinanza di custodia cautelare in carcere, per 14 quella degli arresti domiciliari, per 4 quella dell’obbligo di firma alle autorità.

Le 35 persone arrestate sono fortemente indiziate di aver avviato un’attività continuativa di vendita e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, marijuana, crack, operando su sette piazze di spaccio, tutte ubicate nel quartiere San Giovanni Galerrno di Catania. I fatti sono aggravati dalla circostanza che gli indagati si sarebbero avvalsi di minori, per svolgere l’attività delittuosa.

L’indagine, inizialmente condotta dai militari di Sant’Agata li Battiati e Gravina di Catania, si è sviluppata articolandosi soprattutto attraverso attività di osservazione e monitoraggio delle aree di interesse. In modo tale da raccogliere riscontri oggettivi rispetto all’attività portata avanti dalla banda. Ciò ha permesso di ricostruire quale fosse il loro modus operandi caratterizzato da una sistematica attività di commercio con turni ed orari prestabiliti, idonei a coprire le 24 ore, per 7 giorni a settimana, a prescindere dalla condizione metereologica.

Un soggetto per ogni turno il ruolo di capo per quella fascia oraria e veniva chiamato “patrozzo”. Egli aveva il ruolo di garantire la continuità operativa e l’efficienza dello spaccio. Ciò anche grazie alle vedette pronte a segnalare, anche attraverso apparati ricetrasmittenti, l’eventuale presenza di Forze dell’Ordine.

Destinatari della misura cautelare in carcere:

Agli arresti domiciliari

Obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di: