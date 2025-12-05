Catania: arrestate 35 persone per spaccio di droga. Banda organizzata con turni e orari

In esito ad attività investigativa coordinata da queste Procure, oltre 100 carabinieri di Catania hanno dato oggi esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale etneo relativa a 35 persone così articolata: 17 ordinanza di custodia cautelare in carcere, per 14 quella degli arresti domiciliari, per 4 quella dell’obbligo di firma alle autorità.

Le 35 persone arrestate sono fortemente indiziate di aver avviato un’attività continuativa di vendita e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, marijuana, crack, operando su sette piazze di spaccio, tutte ubicate nel quartiere San Giovanni Galerrno di Catania. I fatti sono aggravati dalla circostanza che gli indagati si sarebbero avvalsi di minori, per svolgere l’attività delittuosa.

L’indagine, inizialmente condotta dai militari di Sant’Agata li Battiati e Gravina di Catania, si è sviluppata articolandosi soprattutto attraverso attività di osservazione e monitoraggio delle aree di interesse. In modo tale da raccogliere riscontri oggettivi rispetto all’attività portata avanti dalla banda. Ciò ha permesso di ricostruire quale fosse il loro modus operandi caratterizzato da una sistematica attività di commercio con turni ed orari prestabiliti, idonei a coprire le 24 ore, per 7 giorni a settimana, a prescindere dalla condizione metereologica.

Un soggetto per ogni turno il ruolo di capo per quella fascia oraria e veniva chiamato “patrozzo”. Egli aveva il ruolo di garantire la continuità operativa e l’efficienza dello spaccio. Ciò anche grazie alle vedette pronte a segnalare, anche attraverso apparati ricetrasmittenti, l’eventuale presenza di Forze dell’Ordine.

Destinatari della misura cautelare in carcere:

  1. ARENA Alessandro, nato a Catania il 11.10.1989;
  2. J\RENJ\ Rosario, nato a Catania il 07.09.1974;
  3. BAGU Francesco, nato a Novara il 20.07.1989;
  4. D’AMICO Samuel, nato a Catania il 04.09.2003;
  5. DI MAURO Simone, nato a Catania il 10.03.1998;
  6. DISTEFANO Francesco Pio Giuseppe, nato a Catania il 25.02.2000;
  7. I.A PIANA Vincemm, nato a Catania il 09.11.1961;
  8. PILIERA Antonino, nato a Catania 23/06/1996;
  9. RUNGO Pietro Cristian, nato a Catania il 19.09.2000;
  10. RUSSO Alessandro, nato a Catania il 03.12.1992;
  11. SAPUPPO Gianluca, nato a Catania il 13.10.1999;
  12. SARANITI Antonino Orazio, nato a Catania il 19.11.2003;
  13. SCHABANI Aila, nato in lsraele il 24.03.1973;
  14. TEMPERA Santo, nato a Catania 29.10.2001;
  15. VJTALE Vito, nato a Catania il 05.05.2001;

Agli arresti domiciliari

  1. BERTOLO Jonathan Giuseppe, nato a Catania il 14.08.2004;
  2. CUTUGNO Angelo, nato a Catania il 06.11.1993;
  3. DE FAZIO Gabriele, nato a Catania il 13.01.2002;
  4. DI PASQUALE Francesco, nato a Catania il 27.10.1995;
  5. GARDALI Marco nato a Catania il 06.06.l 996;
  6. LO FARO Giuseppe Antonio, nato a Catania il 13.06.2001;
  7. MANITTA lgnazio, nato a Catania il 02.10.1983;
  8. MUSUMECI Dany Giosue, nato a Catania il 07.03.2005;
  9. ORATORE Vincenzo Dario, nato a Cataniail 10.09.1988;
  10. PR.IV JTERA Giuseppe, nato a Catania ii 01.10.1997;
  11. STELLA Antonino Francesco detto Nino, nato a Catania il 02.11.1991;
  12. VlTAGLIONE Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 16.12.2000;

Obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di:

  1. BARBAGALLO Simone, nato a Catania il 16.06.2003;
  2. CANTE Giosue, nato a Taormina il 17.05.2000;
  3. KHALKHAL Abdelmalik, nato in Marocco il 05.05.2004;
  4. ROSSElLO Riccardo, nato a Catania il 03.02.2004;

