Catania: pistole, cocaina e crack nascosti dentro i contatori

Armi e droga nascosti dentro i vani dei contatori nel quartiere Pigno di Catania sono stati scoperti durante un controllo da parte dei carabinieri. In particolare, questa mattina, i militari hanno eseguito un’ispezione lungo via dei Sanguinelli, concentrandosi sui vani contatori dell’energia elettrica, noti per essere spesso utilizzati come nascondigli. Molti di questi sono risultati privi di allaccio e impiegati per occultare, oggetti o sostanze illegali.

All’interno di uno di questi vani, infatti, i militari hanno trovati due borselli in tessuto beige, con dentro circa 200 grammi di cocaina e crack, confezionati in involucri termosaldati pronti per essere spacciati. Secondo le stime correnti di mercato, la sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata oltre 10mila euro.

In un secondo vano, poco distante, sono stati recuperati due involucri in plastica termosaldata, ciascuno dei quali conteneva una pistola semiautomatica calibro 7.65. Entrambe le armi erano perfettamente funzionanti, munite di caricatore e relativo munizionamento: una è risultata provento di furto, mentre l’altra era con la matricola abrasa. Le due pistole, seppur accuratamente occultate, si trovavano in condizioni tali da renderle immediatamente pronte all’uso, poiché avevano i caricatori già inseriti e riforniti di proiettili. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti ma sono in corso le indagini per risalire a chi possa aver nascosto le armi e la droga.