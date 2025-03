Negozio di ottica abusivo in casa: lenti e montature sequestrate dalla guardia di finanza di Acireale

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Avrebbe venduto occhiali in casa senza alcuna autorizzazione. Un’attività di ottica che sarebbe stata esercitata senza autorizzazioni dentro un’abitazione è stata individuata da finanzieri del comando provinciale di Catania. Le attività – condotte dalla guardia di finanza di Acireale – avrebbero accertato che il titolare dell’attività, pur essendo iscritto nell’apposito Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico e lavorando come dipendente in un ingrosso del settore, il sabato avrebbe esercitato comunque un’attività parallela in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative; lo avrebbe fatto in un appartamento trasformato in negozio di ottica. La merce in vendita sarebbe stata priva delle necessarie garanzie di conformità a standard di qualità e sicurezza previsti dalla legge.

La guardia di finanza, inoltre, avrebbe accertato anche che l’uomo avrebbe pagato l’affitto per la casa in nero. I militari hanno sequestrato i beni destinati alla vendita – tra cui montature e lenti per occhiali da vista – e le attrezzature utilizzate. Inoltre sono state contestate violazioni sia all’esercente, per aver avviato l’attività commerciale di vendita di prodotti ottici, sia al proprietario dell’immobile, per i redditi derivanti dalla locazione e per la mancata comunicazione della cessione di fabbricato all’autorità di Pubblica sicurezza.