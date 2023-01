Catania, abitazione in via del Gargano distrutta da un incendio

Un incendio è divampato oggi pomeriggio all’interno di un’abitazione al numero civico 17 di via del Gargano, nella zona di piazza Jolanda a Catania. Sul posto è in corso l’intervento della squadra di vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania.

L’abitazione nella quale si è sviluppato l’incendio è un piccolo appartamento con soppalco al piano terra di un cortiletto interno accessibile dal civico 17 di via del Gargano. Al momento non risultano persone coinvolte nel rogo. L’appartamento è stato totalmente distrutto dalle fiamme.

Per le operazioni di spegnimento e di bonifica della struttura, in supporto alla squadra del distaccamento sud sono arrivati anche i pompieri volontari del distaccamento di Maletto. In aiuto anche due autobotti e un automezzo di supporto logistico. Sul posto anche personale della polizia. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.