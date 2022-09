Catania, 41enne ubriaco picchia la compagna. Fermato dai carabinieri durante la nottata

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Catania, con l’accusa di avere picchiato la compagna. Si tratta di un cittadino di nazionalità mauriziana, che dovrà rispondere in famiglia e lesioni personali. L’intervento dei carabinieri è seguito a una chiamata al numero unico di emergenza.

La donna ha riportato lesioni al viso, alla testa e alla regione cervicale, ritenute guaribili in 15 giorni. Ai militari ha riferito di avere subito altre violenze in passato. Il 41enne è stato bloccato mentre si trovava in stato di ebbrezza. L’uomo non ha opposto resistenza.