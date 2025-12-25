Foto di Dario De Luca

Catania, un 16enne è stato ferito alla gamba da un colpo di fucile

25/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un 16enne è stato ferito da un colpo di arma da fuoco a Catania. Ieri sera, secondo quanto appreso da MeridioNews il giovane si trovava nella zona di Monte Po, alla periferia Nord del capoluogo etneo, quando è stato raggiunto da un colpo, a quanto pare esploso da un fucile. Non è ancora chiaro se il fatto sia riconducibile a una sparatoria o ad altro.

Il proiettile lo ha raggiunto alla gamba destra. Intorno alle 22 il ferito è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato immediatamente trasferito in Ortopedia per essere sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.

