Arrotini catanesi truffano un’anziana in provincia di Nuoro: soldi per finta riparazione di una cucina a gas

Foto di Wikimedia - Ivan Radic

I carabinieri della stazione di Lanusei, in provincia di Nuoro, hanno denunciato un 24enne e un 30enne residenti in provincia di Catania, entrambi con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. I due sono accusati di truffa ai danni di una 90enne. Il 7 ottobre scorso la vittima era stata avvicinata da due soggetti, che si erano proposti come manutentori di cucine a gas. Una volta all’interno della casa, nonostante la contrarietà della signora, hanno iniziato a smontare i piattelli dei fornelli sostenendo che, a causa dell’usura degli stessi e del pericolo di fughe di gas, sarebbe stata necessaria una sostituzione, richiedendo al contempo la cifra di 650 euro.

La donna, contrariata dall’elevata somma di denaro e capendo di essere di fronte a malintenzionati, riferiva loro che per risolvere la faccenda avrebbe contattato il nipote e i carabinieri. I due, esercitando ulteriori pressioni nei confronti della vittima, la convincevano a non chiamare nessuno e a corrispondere la cifra di 350 euro. Approfittando della richiesta di fattura da parte della donna, i truffatori erano fuggiti con i soldi e con un’auto dalla targa contraffatta. Un vicino di casa della signora ha segnalato il fatto al 112. I carabinieri della stazione di Lanusei, sentiti alcuni testimoni e grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno individuato i due che ora devono rispondere di truffa.