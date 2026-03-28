Foto di carabinieri

Aci Castello, arrestata ladra distratta. Dopo il furto in hotel dimentica le chiavi della macchina

28/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato una 46enne residente a Catania con l’accusa di furto aggravato, al termine di un intervento effettuato ad Aci Castello. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di un furto all’interno di una struttura ricettiva del territorio.

Durante un servizio perlustrativo serale, i militari dell’Arma sono stati inviati presso un hotel dove il responsabile aveva denunciato un furto ai danni di uno degli ospiti. Giunti sul posto, i carabinieri hanno notato due uomini che si sono allontanati rapidamente alla vista dell’auto di servizio, facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo, il personale dell’albergo ha indicato ai militari una donna che, secondo quanto riferito, si sarebbe introdotta in alcune stanze riuscendo a sottrarre diversi oggetti. La 46enne è stata quindi fermata e sottoposta a un controllo: all’interno della sua borsa i carabinieri hanno trovato auricolari, un cavetto USB, salviette per l’igiene personale, un mouse per pc, una penna e un pennarello.

Ladra distratta dimentica le chiavi in stanza

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che quegli oggetti erano stati rubati dal bagaglio di un 56enne ospite della struttura, al quale sono stati successivamente restituiti. Lo stesso uomo ha inoltre raccontato di aver trovato nella propria stanza una chiave d’auto non sua. Le verifiche effettuate dai militari hanno consentito di risalire al veicolo: la chiave, dotata di telecomando, apriva una city car parcheggiata proprio davanti all’hotel e in uso alla donna arrestata. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la 46enne non sarebbe riuscita a fuggire insieme ai due uomini che la attendevano in strada proprio perché aveva dimenticato le chiavi nella stanza.

Determinanti anche le immagini del sistema di videosorveglianza interno, che avrebbero ripreso la donna mentre usciva da una camera con un bagaglio che veniva parzialmente svuotato nel corridoio. Un altro ospite, inoltre, l’avrebbe riconosciuta come la persona che poco prima si era introdotta anche nella sua stanza. La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e sottoposta alla misura della libertà vigilata, è stata arrestata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per lei gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026
Leggi la notizia

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato una 46enne residente a Catania con l’accusa di furto aggravato, al termine di un intervento effettuato ad Aci Castello. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di un furto all’interno di una struttura ricettiva del territorio. Durante un servizio perlustrativo serale, i militari dell’Arma sono stati […]

Ambulatorio medico abusivo in una farmacia, due denunce a Messina
Leggi la notizia

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato una 46enne residente a Catania con l’accusa di furto aggravato, al termine di un intervento effettuato ad Aci Castello. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di un furto all’interno di una struttura ricettiva del territorio. Durante un servizio perlustrativo serale, i militari dell’Arma sono stati […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026
di

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, la primavera zodiacale entra nel vivo: con l’ammasso planetario in Ariete che testimonia nell’oroscopo una grande voglia riformatrice. I pianeti corroborano con una sferzata di energia intensa i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Ne beneficiano Acquario, Gemelli (che pure devono aggiustare qualcosa) e Bilancia, […]

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze