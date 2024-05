Catania, scoperta casa a luci rosse in pieno centro: «Mi prostituisco per mantenermi»

Una casa a luci rosse nel centro storico di Catania. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo avere notato un viavai di persone a tutte le ore del giorno e della notte, a segnalare la presenza di un’attività sospetta all’interno dell’abitazione. Durante il controllo da parte dei poliziotti della squadra volanti della questura etnea, in casa è stata trovata una donna che ha ammesso di prostituirsi per potersi mantenere.

Secondo quanto emerso nel corso della perquisizione, nell’appartamento si sarebbe anche fatto uso di sostanze stupefacenti. Duranti i controlli, i poliziotti hanno trovato sul comodino della camera da letto alcuni involucri di plastica con dentro del crack. La donna è stata identificata in una 25enne colombiana che è risultata presente nel territorio nazionale in modo irregolare. Per questo è stata accompagnata all’ufficio immigrazione della questura per avviare l’iter per la sua espulsione.