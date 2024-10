Catania: affitta una casa e la usa come base logistica per lo spaccio di droghe, arrestato 24enne

Un appartamento preso in affitto quartiere San Cristoforo di Catania trasformato in una base logistica per lo stoccaggio di cocaina e marijuana. È quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato un 24enne per detenzione ai fini spaccio di droga. Dopo servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno deciso di intervenire quando hanno visto il giovane che stava rientrando nella casa al piano terra di via della Concordia che era stata adibita come punto di deposito e stoccaggio della droga da spacciare.

Raggiunto e bloccato il 24enne, i carabinieri sono riusciti a entrare nell’appartamento. Ben nascosti in un armadio nel cortile interno della casa sono stati trovati diversi involucri di plastica di colore giallo trasparente con dentro 100 grammi di marijuana di tipo Amnesia. Poi, in un pensile della cucina i militari hanno recuperato diverse bustine di cellophane azzurre contenenti di 125 grammi di cocaina. All’interno di una credenza, inoltre, sono stati scovati 2800 euro ritenuti soldi ottenuti con l’attività illecita. In casa è stato trovato pure un block-notes con i nomi e gli importi dello spaccio. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sequestrati, il 24enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.