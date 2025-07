. Tra comicità, musica, danza, emozioni e ospiti, Carmelo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo – prodotto da D9 Produzione e Spettacoli – il 3 agosto 2025, alle 21, all’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, nel Catanese. Showman, artista poliedrico e volto della televisione siciliana, Caccamo porterà in scena i suoi personaggi più iconici, ma anche sketch inediti, per regalare momenti di estiva ironia. Si tratta di one man show, con l’artista che canterà, ballerà e reciterà, dando vita a uno spettacolo completo, arricchito dalla presenza di una band dal vivo. e da vari ospiti speciali. A partire da Cristiano Di Stefano, collega, amico fraterno e compagno di scena da anni: Di Stefano e Caccamo formano una delle coppie artistiche più amate dal pubblico siciliano. A lui si uniranno Raimondo Todaro, celebre maestro di danza e volto televisivo di programmi come Amici e Ballando con le stelle; e Giovanna D’Angi, apprezzata voce del musical italiano. Per chi dovesse perderselo, lo spettacolo sarà anche ripreso per realizzarne uno speciale televisivo.