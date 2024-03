Carlentini, accoltellato durante un tentativo di furto in un’area condominiale. Gravi ferite per un 31enne

Accoltellato mentre si trovava nei pressi dei garage in un’area condominiale di via Gramsci, nella zona Santuzzi a Carlentini, in provincia di Siracusa. La vittima è un 31enne che martedì scorso, insospettito da alcuni rumori, ha deciso di andare a controllare i box auto. L’uomo, stando al suo racconto, si è trovato faccia a faccia con due uomini con il volto coperto. Pochi attimi ed è scattata l’aggressione con un coltello. Il 31enne è stato colpito al volto, in testa e al torace, riuscendo comunque a mettere in fuga i due malviventi, che si sono allontanati a bordo di uno scooter. Nella concitazione del momento l’arma è rimasta a terra ed è stata consegnata ai carabinieri, che adesso indagano su quanto accaduto. Per il 31enne sono state necessarie le cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, che hanno disposto una prognosi di 30 giorni. In questa zona della cittadina, ultimamente, si starebbero susseguendo furti, atti vandalici o episodi di violenza in genere. «Non essendo la prima volta e nonostante le diverse segnalazioni, questa rimane una zona poco controllata», racconta a MeridioNews il ferito.