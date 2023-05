Carlentini: ha obbligo di dimora, ma va a Catania in compagnia di pregiudicati

Un 34enne di Carlentini (in provincia di Siracusa) è stato arrestato perché, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, più volte si è allontanato dalla propria abitazione, in orari non consentiti. In una circostanza, addirittura è stato controllato a Catania in compagnia di pregiudicati. Per queste reiterate violazioni, l’autorità giudiziaria non ha più ritenuto sufficiente la misura dell’obbligo di dimora e ha disposto per il 34enne gli arresti domiciliari.