Carini, scoperta serra per le piante di marijuana. Furto di energia elettrica per 136mila euro

03/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

In un’operazione lampo i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, noto alle forze di polizia, e due donne di 21 e 47 anni, tutti accusati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e di furto aggravato di energia elettrica. L’azione dei militari è scattata a seguito di una segnalazione dell’Enel e la perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in uso agli indagati, ha permesso di rintracciare una stanza attrezzata e trasformata in una vera e propria serra indoor – dotata di sistemi di irrigazione e illuminazione e, alimentata, da un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che ha causato un danno stimato all’ente erogatore di circa 136.000 euro.

Il sequestro di 132 piante di cannabis

I militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 132 piante di cannabis in pieno stato di crescita, diversi semi di scorta pronti per la successiva piantumazione, materiale tecnico utilizzato per la coltivazione e il confezionamento della sostanza e la somma di 750 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

