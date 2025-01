Carini, rubato il defibrillatore per la terza volta in un mese

Rubato per la terza volta in un mese il defibrillatore a Carini. I ladri hanno portato via lo strumento dalla bacheca di corso Italia a piano Agliastrelli.

Le altre due volte dopo il furto, l’importante apparecchiatura medica era tornata al proprio posto. Nelle prossime ore le immagini delle telecamere presenti che riprendono il furto saranno consegnate ai carabinieri che indagano.