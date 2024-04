Carini, rubano tubi in rame dalle grondaie del condominio: due arresti

Foto di Hans da Pixabay

Colti in flagrante. Un 40enne e un 28enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri a Carini, in provincia di Palermo: l’accusa è di furto aggravato. I militari sono intervenuti in un’abitazione privata, nella quale hanno trovato i due uomini con dieci metri di tubature in rame. I due avrebbero asportato le condutture dalle grondaie condominiali. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.