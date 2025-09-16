Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: domani incontro tra Schifani e Ministro, stasera raccolta fondi con Fiorello

16/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Sarà delineato nei prossimi giorni il futuro della Cardiochirurgia pediatrica del San Vincenzo di Taormina, al centro ormai di scontri, polemiche e proteste, che da mesi infiammano il tema della sanità in Sicilia. Proprio domani, infatti, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, raggiungerà a Roma il ministro della Salute, Orazio Schillaci. «L’incontro è un’occasione per proseguire il confronto operativo sulla riorganizzazione della Rete ospedaliera siciliana – ha fatto sapere Schifani con una nota -, documento apprezzato in giunta venerdì scorso, che prevede tra i vari interventi il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica nella struttura di Taormina». Insieme al presidente Schifani, all’incontro saranno presenti l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, che presenteranno il loro piano per il mantenimento di entrambe le cardiochirurgie pediatriche siciliane (Palermo e Taormina).

Come anticipato da MeridioNews, praticamente si sta tentando di inserire la cardiochirurgia pediatrica di Taormina all’interno della nuova rete ospedaliera, modificando l’unità operativa del reparto che, da Complessa (Uoc), diventerà Semplice (Uos) e dipenderà dall’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia per adulti del Papardo di Messina. A livello operativo, poi, sarà l’ospedale Papardo a stipulare una convenzione con il San Vincenzo di Taormina e con il Bambin Gesù di Roma, per mantenere di fatto la situazione – e la sede – uguale a quella odierna, a parte il numero di posti letto. Una deroga vera e propria non può essere al momento richiesta, a causa del piano di rientro economico a cui è sottoposta la nostra regione, per cui questo escamotage permetterebbe al reparto di non subire modifiche oggettive per i bambini e per le loro famiglie. In tutti i casi, la nuova rete ospedaliera dovrà essere ratificata entro fine mese, quindi anche per il reparto dovranno arrivare delle notizie definitive a breve, forse anche domani dopo l’incontro tra il presidente della Regione e il ministro della Salute.

Stamattina, intanto si è svolta, presso l’ospedale San Vincenzo, l’assemblea sindacale indetta dalla Uil e dalla Uil Fpl di Messina che hanno unanimemente ribadito la ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di trasferimento del Ccpm da Taormina e mostrano una netta contrarietà anche alla decisione contenuta nella rete ospedaliera che prevede l’ibrida collocazione del Ccpm presso l’ospedale di Taormina seppur sotto la dipendenza amministrativa e gestionale dell’azienda ospedaliera Papardo. «Un pastrocchio burocratico che – ad avviso della Uil – dovrà essere sanato e modificato nel prosieguo dell’iter che porterà alla definitiva approvazione dell’importante strumento di pianificazione sanitaria».

Intanto, per mantenere i fari accesi sulla questione e raccogliere fondi per il reparto pediatrico di Taormina, è stata ideata la serata di beneficienza Ccpm and Friends con la partecipazione di Rosario Fiorello. L’evento, condotto da Salvo La Rosa, si terrà stasera, al Teatro Antico di Taormina, e vedrà la partecipazione di ospiti come Orietta Berti, Mario Biondi, Roberto Lipari, con l’obiettivo di donare tutto il ricavato al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo.

