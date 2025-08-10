Carabinieri fermano 58enne a Catania con strumenti da scasso: denunciato

10/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.00, una pattuglia del nucleo radiomobile è intervenuta in via Tomaselli, a Catania, a seguito della richiesta di aiuto del responsabile di un supermercato, che aveva segnalato un soggetto intento a manomettere furtivamente alcuni prodotti sugli scaffali. Alla vista del personale di sicurezza, l’uomo è fuggito uscendo dal punto vendita e salendo a bordo di un’auto con cui si è allontanato. L’addetto alla vigilanza ha fornito agli investigatori dell’Arma una descrizione dettagliata del veicolo.

I militari hanno rintracciato poco dopo l’utilitaria segnalata, a breve distanza dal supermercato. Il conducente, un 58enne residente a Belpasso, è stato fermato e messo in sicurezza, impedendogli la fuga. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato nel cofano vari strumenti atti allo scasso: due cacciaviti a stella con manici colorati, un martello con manico in legno, un’ascia, una tronchese, una pinza e una forbice da elettricista, tutti con impugnature in gomma di vario colore.

Gli oggetti, non riconducibili ad alcuna attività lavorativa dichiarata e ritenuti idonei ad alterare dispositivi antitaccheggio o a forzare serrature, sono stati sequestrati. Il 58enne è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]