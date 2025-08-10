Carabinieri fermano 58enne a Catania con strumenti da scasso: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.00, una pattuglia del nucleo radiomobile è intervenuta in via Tomaselli, a Catania, a seguito della richiesta di aiuto del responsabile di un supermercato, che aveva segnalato un soggetto intento a manomettere furtivamente alcuni prodotti sugli scaffali. Alla vista del personale di sicurezza, l’uomo è fuggito uscendo dal punto vendita e salendo a bordo di un’auto con cui si è allontanato. L’addetto alla vigilanza ha fornito agli investigatori dell’Arma una descrizione dettagliata del veicolo.

I militari hanno rintracciato poco dopo l’utilitaria segnalata, a breve distanza dal supermercato. Il conducente, un 58enne residente a Belpasso, è stato fermato e messo in sicurezza, impedendogli la fuga. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato nel cofano vari strumenti atti allo scasso: due cacciaviti a stella con manici colorati, un martello con manico in legno, un’ascia, una tronchese, una pinza e una forbice da elettricista, tutti con impugnature in gomma di vario colore.

Gli oggetti, non riconducibili ad alcuna attività lavorativa dichiarata e ritenuti idonei ad alterare dispositivi antitaccheggio o a forzare serrature, sono stati sequestrati. Il 58enne è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.