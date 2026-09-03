Caporalato, scoperti 18 lavoratori irregolari nel trapanese

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Diciotto lavoratori irregolari, tra cui cinque minori di 16 anni, e sanzioni per oltre 66mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dagli uomini dell’ispettorato del lavoro Sicilia in sette aziende agricole del Trapanese, nell’ambito della campagna Alt Caporalato Tre. Le situazioni più gravi sono emerse a Fulgatore, dove in due aziende tutti i lavoratori presenti sono risultati impiegati in nero.

In una sono stati trovati sei lavoratori italiani, tra cui i cinque minorenni alcuni dei quali non avevano completato l’obbligo scolastico. Nell’altra azienda, invece, sono risultati irregolari sei lavoratori controllati. Per entrambe le imprese, oltre alle sanzioni, è scattata la sospensione dell’attività. A Mazara del Vallo gli ispettori hanno individuato un lavoratore in nero su sei presenti. A Misiliscemi, invece, tutti e quattro i lavoratori impegnati nella pulizia degli ulivi sono risultati occupati in nero. A Campobello di Mazara sono state infine accertate violazioni in materia di sicurezza.