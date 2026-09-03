Foto di carabinieri

Catania, 22enne ai domiciliari nasconde un fucile a canne mozze e un revolver

03/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Era ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma durante un controllo i carabinieri hanno trovato in casa sua un revolver e un fucile a canne mozze. È successo a Catania, dove un 22enne è stato arrestato per detenzione di armi clandestine.

Il controllo ai domiciliari

I militari del nucleo operativo della compagnia Catania piazza Dante hanno notato il giovane sulla soglia della propria abitazione e hanno deciso di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla misura cautelare. Durante il controllo, il comportamento del 22enne, apparso nervoso e insofferente, ha insospettito i carabinieri, che hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione domiciliare.

Il fucile nascosto sul tetto

Le ricerche si sono concentrate anche su una finestra che collegava una stanza del piano superiore con il tetto. Proprio all’esterno dell’apertura, nascosto tra la parete dell’abitazione e un serbatoio dell’acqua, i militari hanno trovato un tubo in PVC sigillato alle estremità. All’interno era nascosta una custodia contenente un fucile sovrapposto calibro 12 a canne mozze, insieme a 13 munizioni. La perquisizione è poi proseguita negli altri locali dell’abitazione, dove è stata trovata una seconda arma.

Il revolver nella scarpiera

Nella scarpiera del soggiorno, i carabinieri hanno rinvenuto un revolver calibro 380, privo di matricola e senza munizioni. Le due armi e i proiettili sono stati sequestrati e saranno sottoposti agli accertamenti del caso. Sulla base degli indizi raccolti il 22enne è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Piazza Lanza.

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