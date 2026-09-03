Foto di T. Tornello

Un medico aggredito e minacciato di morte, poi il computer e il telefono danneggiati e la fuga dall’ospedale. È quanto accaduto all’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone, dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne già noto alle forze dell’ordine.

L’aggressione nel reparto di Psichiatria

Il giovane era ricoverato nel reparto di Psichiatria quando, secondo quanto denunciato dal medico e ricostruito dai carabinieri, sarebbe andato in escandescenza, aggredendo il sanitario e provocandogli lesioni personali. Dopo l’aggressione, avrebbe inoltre rivolto al medico minacce di morte e danneggiato il computer e il telefono in uso al professionista. Approfittando della confusione provocata nell’ospedale, il 28enne si sarebbe quindi allontanato dalla struttura.

Fermato poco dopo

Immediatamente sono state avviate le ricerche del giovane, con il coordinamento della centrale operativa. Il 28enne è stato intercettato poco dopo da una pattuglia del nucleo Radiomobile di Palagonia. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il suo accompagnamento alla Casa circondariale di Caltagirone. Le accuse contestate sono di lesioni personali a esercente la professione sanitaria, minacce e danneggiamento.