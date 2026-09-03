Foto di T. Tornello

Caltagirone, aggredisce medico in ospedale e rompe pc e telefono: arrestato

03/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un medico aggredito e minacciato di morte, poi il computer e il telefono danneggiati e la fuga dall’ospedale. È quanto accaduto all’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone, dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne già noto alle forze dell’ordine.

L’aggressione nel reparto di Psichiatria

Il giovane era ricoverato nel reparto di Psichiatria quando, secondo quanto denunciato dal medico e ricostruito dai carabinieri, sarebbe andato in escandescenza, aggredendo il sanitario e provocandogli lesioni personali. Dopo l’aggressione, avrebbe inoltre rivolto al medico minacce di morte e danneggiato il computer e il telefono in uso al professionista. Approfittando della confusione provocata nell’ospedale, il 28enne si sarebbe quindi allontanato dalla struttura.

Fermato poco dopo

Immediatamente sono state avviate le ricerche del giovane, con il coordinamento della centrale operativa. Il 28enne è stato intercettato poco dopo da una pattuglia del nucleo Radiomobile di Palagonia. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il suo accompagnamento alla Casa circondariale di Caltagirone. Le accuse contestate sono di lesioni personali a esercente la professione sanitaria, minacce e danneggiamento.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, taxi abusivo davanti all’aeroporto: denunciato un 31enne
Leggi la notizia

Un medico aggredito e minacciato di morte, poi il computer e il telefono danneggiati e la fuga dall’ospedale. È quanto accaduto all’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone, dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne già noto alle forze dell’ordine. L’aggressione nel reparto di Psichiatria Il giovane era ricoverato nel reparto di Psichiatria quando, secondo […]

Gela, 21enne arrestato con quattro chili di hashish nascosti in casa
Leggi la notizia

Un medico aggredito e minacciato di morte, poi il computer e il telefono danneggiati e la fuga dall’ospedale. È quanto accaduto all’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone, dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne già noto alle forze dell’ordine. L’aggressione nel reparto di Psichiatria Il giovane era ricoverato nel reparto di Psichiatria quando, secondo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze