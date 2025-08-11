Foto di progetto Miramar

Due siti siciliani al centro di una ricerca ambientale internazionale. Gli obiettivi: «Prevenire, mitigare e ripristinare»

11/08/2025 di , Tempo di lettura 2 min

La riserva Laguna di Capo Peloro e le Isole Eolie (con Vulcano e Panarea). Sono i due siti naturalistici siciliani scelti come aree pilota del progetto internazionale Miramar, focalizzato nella regione del Mediterraneo con il coinvolgimento di 6 Paesi. Nell prossime settimane e fino a dicembre 2027, gli studiosi – coordinati dalla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli – studieranno gli stress multipli su diverse specie di invertebrati, alghe e fauna ittica presenti nel lago di Faro, all’interno della riserva. Verrà anche installato un sistema di monitoraggio ambientale continuo, con delle centraline che acquisiranno e trasmetteranno i dati in tempo reale. Sulla base dei quali sviluppare poi delle soluzioni.

Il progetto Miramar

Finanziato dal programma Interreg Euro-Med con un budget di 2,5 milioni di euro, il progetto ha come obiettivi «la protezione e il ripristino degli ecosistemi marini e costieri della regione mediterranea», si legge sul sito dedicato all’iniziativa. Affrontando le sfide ambientali più urgenti con un approccio scientifico: «Monitorare gli impatti cumulativi su praterie di posidonia, zone umide costiere e habitat di specie a rischio di estinzione», per poi, sulla base dei dati e delle criticità riscontrate, «sviluppare e testare soluzioni innovative basate sulla natura per il ripristino degli ecosistemi», anche attraverso la collaborazione con le comunità locali. Con il triplice risultato atteso di «prevenire, mitigare e ripristinare». L’intero progetto avrà la durata di 33 mesi e riguarderà tutto il bacino del Mediterraneo: con 8 partner, 14 partner associati e 9 aree pilota da studiare tra Albania, Croazia, Francia, Grecia, Spagna e Italia. Con la penisola presente attraverso i siti siciliani e altre aree in Toscana.

La soddisfazione della Regione siciliana

«La selezione di Capo Peloro e delle Isole Eolie rappresenta un riconoscimento straordinario del valore scientifico e naturalistico dei nostri territori – dice Giusi Savarino, assessora al Territorio e ambiente della Regione Siciliana – Queste due eccellenze del patrimonio naturale della Sicilia diventano oggi laboratori di ricerca per l’intera regione mediterranea. La partecipazione dell’assessorato a questa importante iniziatica scientifica ci consente di valorizzare le nostre riserve naturali attraverso ricerca d’avanguardia e di contribuire allo sviluppo di strategie innovative per la tutela degli ecosistemi marini». Con uno sguardo che va già alla fine del progetto: «I risultati delle attività – conclude l’assessora – avranno ricadute positive non solo per la Sicilia, ma per l’intero bacino mediterraneo, confermando il ruolo di leadership della nostra regione nella ricerca ambientale».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La guerra dei festival nel Trapanese: dopo il giallo politico a Selinunte, nasce la Castellammare Art Music Week
Leggi la notizia

La riserva Laguna di Capo Peloro e le Isole Eolie (con Vulcano e Panarea). Sono i due siti naturalistici siciliani scelti come aree pilota del progetto internazionale Miramar, focalizzato nella regione del Mediterraneo con il coinvolgimento di 6 Paesi. Nell prossime settimane e fino a dicembre 2027, gli studiosi – coordinati dalla stazione zoologica Anton Dohrn […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]