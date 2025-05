Caparezza torna in tour nel 2026: doppia data in Sicilia a Catania e Palermo

Foto pagina Facebook Caparezza

L’annuncio che i fan siciliani aspettavano è finalmente arrivato: Caparezza sarà in concerto a Catania e Palermo nell’agosto 2026. L’artista ha rivelato a sorpresa il suo ritorno live dopo quattro anni, pubblicando l’elenco delle date su Facebook, dove ha anche confermato di essere al lavoro su nuova musica. Il tour, che segna il grande ritorno di Caparezza sui palchi italiani, partirà il 26 giugno 2026 dal Rock in Roma e toccherà oltre 20 città. In Sicilia, le due uniche tappe saranno: il 7 agosto a Catania, alla Villa Bellini, all’interno del cartellone di Sotto il Vulcano Fest, evento organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e inserito nel Catania Summer Fest promosso dal Comune. L’8 agosto a Palermo, al Velodromo Paolo Borsellino, per la nuova edizione del Dream Pop Fest, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con GoMad Concerti e il Comune di Palermo.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 22 maggio alle ore 14 su Ciaotickets, Ticketone e nei principali circuiti di prevendita. Caparezza, artista eclettico e innovativo, è noto per il suo stile inconfondibile che fonde rap, critica sociale e giochi di parole, qualità che lo hanno reso una figura di culto nella musica italiana. Il tour è prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti.