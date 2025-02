Capaci, furto con spaccata in un distributore di benzina: un’auto per sfondare la vetrata

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Nuovo furto con spaccata in provincia di Palermo. A Capaci la vetrata dell’ufficio del distributore di benzina Eni di via Diaz è stata sfondata da un’auto, che è stata usata a mo’ di ariete. Chi ha sfondato la vetrata ha poi prelevato le chiavi del self-service e svuotato la cassa automatica. Il bottino non è stato ancora quantificato. I carabinieri stanno guardando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili. Oltre ai filmati dell’area di servizio, verranno analizzate anche le riprese di altre attività commerciali vicine: l’obiettivo è ricostruire il percorso seguito da chi ha compiuto il furto. L’auto usata per sfondare la vetrata è stata trovata dai carabinieri sulla strada provinciale 1 per Torretta. La macchina era completamente distrutta e all’interno è stata trovata la cassaforte asportata dall’impianto tagliata con un flex.