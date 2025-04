Cantieri non sicuri nel Palermitano: undici denunce e un’impresa edile sospesa

Undici denunciati tra datori di lavoro, coordinatori per la nei sicurezza luoghi di lavoro, preposti, committenti e lavoratori, sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un’impresa edile per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e più di 30mila euro tra ammende e sanzioni contestate. È il bilancio di controlli che i carabinieri nucleo ispettorato del lavoro di Palermo hanno eseguito in due cantieri a Petralia Soprana e Petralia Sottana (nel Palermitano).

Durante l’attività ispettiva, infatti, sono state rilevate numerose omissioni come la mancata predisposizione di protezioni dalle cadute dall’alto e dal rischio elettrico, l’irregolarità dei ponteggi, la viabilità inadeguata all’interno e all’esterno dei cantieri, la mancata redazione del piano operativo di sicurezza, l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e il loro mancato avviamento a corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza, l’omessa fornitura o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.