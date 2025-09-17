Catania, pretende di saltare la fila al Pronto soccorso e minaccia vigilante

Momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Un 48enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio, è stato denunciato dalla polizia di Stato per minacce a incaricato di pubblico servizio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato al triage insieme al nipote pretendendo che fosse visitato con urgenza, sebbene non si trattasse di un codice rosso. Al rifiuto dei sanitari, che gli hanno spiegato la necessità di rispettare i turni, il 48enne avrebbe reagito con insulti e minacce rivolte sia al personale sanitario sia agli addetti alla vigilanza.

In particolare, avrebbe minacciato uno degli agenti della vigilanza dichiarando che gli avrebbe sottratto l’arma per colpirlo al volto. La situazione rischiava di degenerare quando sono intervenuti gli agenti del commissariato Borgo-Ognina, in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale. L’uomo è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia, mentre al Pronto soccorso è tornata la calma. Per lui è scattata la denuncia per minaccia a incaricato di pubblico servizio.