Catania, pretende di saltare la fila al Pronto soccorso e minaccia vigilante

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Un 48enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio, è stato denunciato dalla polizia di Stato per minacce a incaricato di pubblico servizio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato al triage insieme al nipote pretendendo che fosse visitato con urgenza, sebbene non si trattasse di un codice rosso. Al rifiuto dei sanitari, che gli hanno spiegato la necessità di rispettare i turni, il 48enne avrebbe reagito con insulti e minacce rivolte sia al personale sanitario sia agli addetti alla vigilanza.

In particolare, avrebbe minacciato uno degli agenti della vigilanza dichiarando che gli avrebbe sottratto l’arma per colpirlo al volto. La situazione rischiava di degenerare quando sono intervenuti gli agenti del commissariato Borgo-Ognina, in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale. L’uomo è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia, mentre al Pronto soccorso è tornata la calma. Per lui è scattata la denuncia per minaccia a incaricato di pubblico servizio.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]