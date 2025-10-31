Foto di Cateno De Luca

Un canile lager è stato scoperto a Taormina, in provincia di Messina. Si tratta di una struttura clandestina, in contrada Bruderi, che versava in pessime condizioni e dove i cani erano costretti a vivere tra escrementi e decine di topi morti. Ad agire sono stati gli agenti della polizia municipale con il supporto degli operatori del corpo Agroforestale.

Il futuro dei cani che vivevano nel canile lager

Alcuni animali, di varia razza, sono stati trasferiti alla clinica veterinaria di Messina. Altri, invece, presso l’Arca di Noè, un centro specializzato nell’accoglienza dei cani che si trova a Regalbuto, in provincia di Enna. In tutto i cani liberati sono stati 31, come ha spiegato il sindaco di Taormina Cateno De Luca. Il responsabile della struttura sarà segnalato all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali. Il canile lager scoperto a Taormina è stato sequestrato.