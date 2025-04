Sequestrato il canile comunale a Vizzini: animali tenuti in condizioni precarie

A Vizzini, in provincia di Catania, i carabinieri del Nas hanno sequestrato il canile comunale. Un provvedimento della procura del tribunale di Caltagirone dopo le segnalazioni sulle condizioni dei cani

all’interno del canile municipale del comune di Vizzini. Durante una precedente ispezione, il personale dell’Asp aveva impartito alcune prescrizioni al Comune di Vizzini per risolvere le criticità riscontrate nella struttura, dove i cani venivano tenuti in condizioni precarie all’interno di alcuni box senza copertura, senza sistemi di drenaggio e scarico dell’acqua.

Al momento del controllo, i 61 cani trovati erano nelle stesse condizioni e in più, nelle varie pozze

d’acqua presenti nei box, era pure comparsa un’alga derivata dal prolungato ristagno dell’acqua.

Benché nessun animale è stato trovato in scadenti condizioni di salute, i cani sono stati trasferiti

in altre strutture autorizzate, mentre la struttura è stata posta sotto sequestro e affidata alla

polizia municipale di Vizzini.