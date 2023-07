Canicattini Bagni, l’armadio di un 18enne trasformato in una serra di canapa indiana

L’armadio della camera da letto di un 18enne di Canicattini Bagni (in provincia di Siracusa) trasformato in una piccola serra per la coltivazione della canapa indiana. Accuratamente rivestito all’interno con la carta alluminio e dotato di deumidificatore, termostato e fertilizzante. Così lo hanno trovato i carabinieri nel corso di una perquisizione che ha portato poi alla denuncia del giovane per detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso delle ricerche, i militari hanno trovato 24 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e la pesatura dello stupefacente.