«Dove vai in vacanza?». «In Albania». È la risposta che almeno una volta avete sentito nel corso del 2024, in particolare se siete residenti in Sicilia orientale. Tutto grazie ai prezzi offerti dalla compagnia aerea ungherese Wizz Air con biglietti stracciati dall’aeroporto Fontanarossa di Catania a quello internazionale Nënë Tereza di Tirana. Qualcosa, però, cambierà in vista della ormai imminente stagione estiva 2025. Il vettore low cost ha infatti deciso di interrompere i collegamenti tra le due città. Una scelta che lascia abbastanza perplessi, come sottolineato anche dalla pagina social specializzata Sicilia In Volo. Nel 2024 l’aeroporto di Catania, secondo i dati dell’associazione italiana gestori aeroporti, si è collocato al quinto posto in Italia con poco più di 12 milioni di passeggeri. In questo numero ci sono anche coloro che hanno viaggiato fino all’Albania: quasi 250mila persone nel 2024, anche considerando coloro che hanno scelto di spostarsi con Ryanair. Ossia l’altra compagnia low cost che opera su questa tratta.

«Ancora è troppo presto per avere un quadro delle possibili ripercussioni ma, ipotizzo, che non saranno tragiche», commenta a MeridioNews Antonio Parisi, delegato provinciale di Catania della Fiavet, Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo. «Per chi si occupa di turismo in Albania non si può essere contenti di questa decisione da parte di Wizz Air. Per noi questi flussi sono importanti», commenta al nostro giornale Kliton Gërxhani, agente di viaggio di Albania Holidays DMC. «I voli su questa tratta continueranno a essere disponibili con Ryanair che, rimanendo da sola come compagnia, potrebbe anche aumentare i prezzi dei propri biglietti». Al momento, sul portale online di Wizz Air è ancora possibile prenotare dei voli verso l’Albania fino all’ultimo fine settimana di marzo. Da aprile in poi, invece, il sistema non permette più acquisti. Coloro che avevano già programmato un viaggio nel Paese balcanico in queste ore stanno ricevendo una comunicazione con la quale vengono informati dell’annullamento del volo da parte del vettore.

Ma cosa c’è dietro la scelta di Wizz Air? «La compagnia monitora continuamente le prestazioni delle proprie rotte per garantire le tariffe più basse possibili verso le destinazioni più richieste – spiegano a MeridioNews dalla compagnia ungherese – Come prassi abituale, Wizz Air ottimizza il proprio network in base ai risultati di queste analisi. A causa dei prossimi lavori sulla pista e delle restrizioni operative presso l’aeroporto di Catania, la rotta Catania-Tirana è stata cancellata per la stagione estiva 2025. Tutti i passeggeri coinvolti sono stati informati in anticipo e hanno ricevuto opzioni di viaggio alternative, oltre alla possibilità di ottenere un rimborso completo tramite il metodo di pagamento originale o sotto forma di credito Wizz». I lavori ai quali viene fatto riferimento sono quelli che dovrebbero partire a marzo e che prevedono l’interramento della linea ferroviaria per garantire la costruzione della nuova pista. Cantiere che causerà per diversi mesi la chiusura della pista da mezzanotte alle 6.

«Il successo di questa tratta è da attribuire ai biglietti – continua Parisi – Con 30 o 40 euro si riusciva infatti a organizzare un viaggio low cost all’estero». Ma non è tutto oro tutto quello che luccica, in particolare per coloro che nel 2024 sono andati in Albania per trascorrere le vacanze al mare nelle località del Sud. Tra le mete più gettonate c’è Saranda, non lontano dal confine con la Grecia. Per raggiungerla dall’aeroporto di Tirana bisogna percorrere circa 250 chilometri e uno spostamento che dura oltre tre ore. «Nonostante si sia investito tanto in pubblicità su Tirana, gli operatori preferivano atterrare all’aeroporto di Corfù, in Grecia, e poi spostarsi in Albania con i traghetti che impiegano circa 30 minuti – conclude Parisi – Possiamo dire che Tirana non è proprio la destinazione perfetta se si vuole fare una vacanza al mare nel Sud dell’Albania».