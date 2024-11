A Campofelice di Roccella lutto cittadino per il bimbo di otto anni morto nell’incidente di ieri sera

A Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale di Gioele Tempra, il bimbo di otto anni morto ieri a causa di un incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania. «La comunità di Campofelice, già fortemente provata per la prematura scomparsa di Martina, perde un’altra meravigliosa piccola creatura – dice il sindaco Giuseppe Di Maggio – Il dolore è immenso. Il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la comunità si stringono ai familiari del piccolo. Nel giorno dei funerali del piccolo Gioele sarà proclamato il lutto cittadino». Nell’incidente sono rimasti feriti anche il padre del bambino e altre due persone. Nell’incidente, che ha provocato il ribaltamento di un’auto, il bimbo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Gioele Tempra è morto poco dopo.