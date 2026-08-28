Catania, il campionario della droga in auto: arrestato un 37enne

28/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato sorpreso in strada a Catania con un vero e proprio campionario della droga dagli agenti della polizia. Il pusher, un catanese di 37 anni, è stato riconosciuto a bordo della sua auto, ferma in un incrocio di via Palermo, dai poliziotti delle moto-volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico durante un servizio di controllo dinamico del territorio.

Il pusher con il campionario della droga in auto

Nei mesi scorsi, l’uomo era già stato arrestato proprio per spaccio di sostanze stupefacenti. Per questa ragione, non appena si è reso conto di non potersi sottrarre al controllo dei poliziotti della questura, il 37enne ha spontaneamente consegnato tutta la droga che aveva in auto in una sorta di campionario. Nello specifico, i poliziotti hanno sequestrato 130 grammi di marijuana, 45 grammi di hashish, 6 grammi di crack e 3 grammi di cocaina. Durante la perquisizione è stata rinvenuta anche la somma in denaro di 66 euro.

L’arresto

Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, gli agenti delle moto volanti hanno arrestato il pusher per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In attesa del giudizio direttissimo, l’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della questura, come disposto dall’autorità giudiziaria.

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