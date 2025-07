Camion in fiamme sulla A19 in territorio di Belpasso: traffico bloccato in direzione Palermo

Traffico paralizzato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, all’altezza del chilometro 178,800 nel territorio di Belpasso, nel Catanese. Un mezzo pesante è andato in fiamme, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto interessato per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e le squadre Anas per mettere in sicurezza la carreggiata e avviare le operazioni di ripristino.

Aggiornamento del 29 luglio 2025 alle 14.49

Anas segnala l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Motta Sant’Anastasia e rientro allo svincolo di Gerbini. Percorso alternativo mediante la strada statale 192.