Caltanissetta, nuova truffa del finto carabiniere: arrestati un uomo e un minorenne

Ancora una truffa agli anziani con il metodo del sedicente Carabiniere. Questa volta in danno di una 82enne di Acquaviva Platani (Caltanissetta). Arrestati due giovani originari di Mascalucia (Catania), di cui uno all’epoca dei fatti minore, nei confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. In particolare, come ricostruito dai militari dai carabinieri del luogo, l’anziana donna, secondo un modus operandi consolidato, ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere, che la informava di un grave incidente provocato dal proprio figlio in relazione al quale avrebbe dovuto, a titolo di risarcimento e per evitare conseguenze ulteriori, consegnare a un collega a titolo di cauzione la somma di 8.000 euro.

Spaventata per quanto accaduto al proprio congiunto, la donna ha raccolto l’oro di famiglia, stimato in circa 4.000 euro, e il contante presente in casa, pari a 5.000 euro. In effetti, dopo pochi minuti, presso l’abitazione dell’anziana donna si è presentato un giovane, affermando di essere un carabiniere, a cui la vittima ha consegnato il denaro e i gioielli presenti in casa, per un valore complessivo di 9.000 euro.

Successivamente, la signora ha chiamato i carabinieri che sono andati sul posto e hanno raccolto le dichiarazioni accorate della vittima. Grazie ai sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti ad individuare un veicolo -poi risultato essere stato noleggiato- a bordo del quale si erano allontanati gli indagati dopo la consumazione della truffa. I due sono stati, dunque, rintracciati ed arrestati.