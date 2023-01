Caltanissetta, tentano rapina armati di pistola e coltello. Arrestati minorenni

Quattro giovani, tre dei quali minorenni, sono stati arrestati per tentativo di rapina a Caltanissetta. Come previsto dall’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale e del tribunale per i minorenni, tutti sono finiti ai domiciliari dopo essere stati arrestati dagli agenti della squadra mobile.

Tutti e quattro sono sospettati di avere tentato di rapinare un commerciante che ha una rivendita di oggettistica nel centro storico di Caltanissetta. Le due vittime hanno raccontato alla polizia che quattro giovani, con i volti travisati, dei quali uno armato di pistola e uno di coltello, li avrebbero minacciati per impossessarsi del denaro contenuto nella cassa. Sarebbe stata la resistenza del titolare a fare desistere i rapinatori che si sono dileguati prima dell’arrivo delle volanti.

Gli investigatori hanno acquisito elementi per la ricostruzione dell’assalto, esaminando numerose immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, ricostruendo le fasi di preparazione della rapina, quelle dell’esecuzione e la fuga degli autori. L’attività investigativa ha portato all’individuazione da parte degli agenti di uno dei rapinatori, riconosciuto poiché vestito allo stesso modo del giorno in cui avrebbe tentato la rapina. In presenza del padre, il giovane ha ammesso di avere partecipato al tentativo di rapina e ha collaborato con i poliziotti. Gli investigatori hanno individuato gli altri sospettati che hanno confessato consegnando la pistola e il coltello.