Caltanissetta: pass per disabili falso e targa manomessa, in auto ha pure quattro coltelli

Pass per disabili falso, come la targa dell’auto su cui viaggiava con a bordo anche quattro coltelli. Per questo è stato denunciato un uomo a Caltanissetta. Un normale posto di blocco, da cui però sono emerse diverse irregolarità. L’uomo è stato trovato dai poliziotti con la targa manomessa: la lettera C sarebbe stata trasformata in uno zero. Gli agenti hanno anche provveduto al sequestro dell’auto e al ritiro della carta di circolazione. Lo stesso dovrà rispondere di uso di targa di autovettura alterata e di atto falso, di porto di armi/oggetti atti a offendere.

Articoli correlati