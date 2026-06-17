Caltanissetta: scontro tra un treno e un tir. Evacuati 27 passeggeri

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Scontro tra un treno e un mezzo pesante nei pressi della stazione di Imera, sulla linea ferroviaria Caltanissetta-Catania. Una persona è stata soccorsa e affidata ai sanitari. I vigili del fuoco hanno evacuato i 27 passeggeri a bordo del convoglio. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 63 anni, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con un politrauma. Gli altri passeggeri, avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe superato il passaggio a livello mentre era in arrivo il treno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118 e tecnici delle Ferrovie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.