La giunta regionale, su proposta del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha approvato la proroga di altri sei mesi per lo stato di crisi e di emergenza regionale a Caltanissetta, per le conseguenze determinate dagli eventi franosi che si sono verificati il 10 dicembre 2024. La proroga, concessa fino al 9 luglio 2026, consentirà […]
Caltanissetta, la Regione proroga di altri sei mesi lo stato di crisi per le frane del dicembre 2024
La giunta regionale, su proposta del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha approvato la proroga di altri sei mesi per lo stato di crisi e di emergenza regionale a Caltanissetta, per le conseguenze determinate dagli eventi franosi che si sono verificati il 10 dicembre 2024. La proroga, concessa fino al 9 luglio 2026, consentirà di allungare il periodo di osservazione per eseguire i piani di indagine e le consulenze tecnico-scientifiche a cura dei docenti degli atenei siciliani coinvolti. Gli eventi di dissesto hanno riguardato diversi edifici in via Redentore, vicolo Scilla, corso Umberto I e via San Giovanni Bosco.
Ci sarà più tempo quindi per approfondire le problematiche emerse e individuare le soluzioni tecniche per superare le criticità legate al fenomeno di dissesto. Per tentare di risolvere questo problema, infatti, sono stati convocati tre tavoli tecnici con i funzionari dei dipartimenti regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati. Chiamate in causa anche le università di Enna, Catania e Palermo, individuati da Duilio Alongi, commissario delegato per l’emergenza e dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico.
Ciascun ateneo ha proposto specifici piani e consulenze tecnico-scientifiche, secondo le rispettive competenze nei settori geologico, sismico, geotecnico e strutturale. La spesa complessiva per lo svolgimento delle indagini propedeutiche all’individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi necessari alla tutela dell’incolumità pubblica e privata è di di 400 mila euro. A questa somma si aggiungono le risorse erogate al Comune di Caltanissetta per le spese di ristoro agli abitanti colpiti dai disagi, per i servizi di assistenza e alloggio alle famiglie nelle strutture alberghiere.