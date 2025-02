Caltanissetta, percepiscono fondi Ue per l’ammodernamento ma li utilizzano per altro: denunciati imprenditori

I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno bloccato l’erogazione di circa 300mila euro di finanziamenti sul fondo Simest per l’internazionalizzazione delle imprese e per la transizione digitale. Le risorse erano state richiese da alcune società per avviare progetti di digitalizzazione dei processi di lavoro interni, attraverso l’acquisto di macchinari innovativi per il controllo ottico della qualità dei prodotti e la creazione di store online volti alla commercializzazione di prodotti tipici siciliani.

I militari hanno però scoperto che le società, a fronte del contributo richiesto, hanno utilizzato il finanziamento per finalità completamente diverse rispetto a quelle per le quali era stato erogato. I rappresentanti legali sono stati denunciati e sono state avanzate proposte di sequestro per equivalente dell’importo già erogato dal soggetto attuatore.