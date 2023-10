Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Caltanissetta, in casa nasconde droga e denaro. Nei guai un 50enne

Un 50enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato circa 90 grammi di cocaina e hashish. A insospettire gli uomini della polizia era stato il continuo viavai di persone dallo stabile, segnalato da alcuni residenti. Non appena hanno fatto ingresso nell’appartamento, il cane antidroga Ulla si è subito diretto in una stanza, dove all’interno di un mobile ha scovato della droga. Vistosi scoperto l’indagato ha consegnato agli agenti un altro involucro con della cocaina. Insieme alla droga, gli investigatori hanno sequestrato mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo la convalida del fermo, l’uomo è finito ai domiciliari.

