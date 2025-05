Caltanissetta, arrestati due uomini con droga e droni nel bagagliaio

Sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due uomini di Caltanissetta. L’operazione dei carabinieri nisseni è scattata quando hanno notato sulla SS 640 un’auto ferma sul ciglio della strada. Uno degli occupanti, sceso dal veicolo, stava armeggiando con insistenza nel bagagliaio, quindi, i carabinieri, si sono avvicinati per prestare aiuto ritenendo potessero essere rimasti in panne, ma l’atteggiamento nervoso dei soggetti ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare. Il controllo ha portato alla scoperta di 650 grammi di hashish, suddivisi in sei panetti, tre telefoni cellulari privi di SIM e un drone, tutti nascosti all’interno dell’auto. La droga e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. I due uomini sono stati arrestati e trasferiti presso la casa circondariale di Caltanissetta.