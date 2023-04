Caltagirone: 34enne ruba cinque casse wireless e finisce agli arresti domiciliari

Cinque casse acustiche bluetooth per un valore di circa 150 euro. È questo il bottino che è costato gli arresti domiciliari a un 34enne di Caltagirone, in provincia di Catania. Il furto è avvenuto nel mese di luglio all’interno di un’attività commerciale che si trova in via Pirandello. A denunciarlo è stata la titolare che si era accorta dell’ammanco con l’aiuto di un dipendente. Nell’ambito delle indagini, la procura del tribunale di Caltagirone ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 34enne.

La titolare del negozio, aveva denunciato di avere trovato sugli scaffali solo le scatole delle casse wireless,

private del loro contenuto. Eppure, per quel giorno, non risultava alcuna registrazione di vendita. Durante le indagini, i carabinieri hanno analizzato le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui il negozio è dotato. Dalle registrazioni è stato notato l’uomo all’opera: immortalato dalle telecamere mentre repentinamente nasconde sotto la camicia il bottino. Il 34enne arrestato è stato riconosciuto in quanto già coinvolto in pregresse vicende giudiziarie e anche come cliente abituale del negozio. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato della distrazione degli addetti alle vendite e della vastità del negozio, posizionandosi di fronte agli scaffali e con gesti fulminei avrebbe estratto le casse bluetooth dalle loro scatole, lasciando queste ultime sugli scaffali così da non fare notare nell’immediatezza

l’ammanco, occultando la refurtiva sotto la propria camicia e uscendo poi indisturbato dal negozio.