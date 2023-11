Caltagirone: polizia scova un giovane pusher e il padre aggredisce gli agenti

polizia

Un padre e un figlio, il primo di 49 anni e il secondo di 19, sono stati arrestati dalla polizia di Caltagirone (in provincia di Catania). Uno è finito in manette per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, l’altro per custodia a fini di spaccio di droga. In un’abitazione in centro storico gli agenti hanno notato un viavai di persone che li ha spinti a indagare. In un’occasione, il 19enne è stato bloccato mentre stava salendo a bordo di uno scooter con la propria fidanzata. Durante la perquisizione sono stati trovati un involucro di marijuana e un coltello a serramanico, oltre a 50 euro.

Nel frattempo è arrivato il padre del ragazzo, noto alla polizia per i suoi precedenti, il quale avrebbe aggredito gli agenti per poi essere bloccato e arrestato. L’uomo è stato anche denunciato in quanto aveva una mazza in legno con un’anima di metallo. Proseguendo i controlli nell’abitazione da cui era uscita la coppia di fidanzati, sono stati trovati in un cassetto 50 grammi di marijuana, suddivisa in 13 bustine, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di droga e porto abusivo di arma da taglio. La madre, invece, è stata denunciata per aver insultato e minacciato gli agenti.